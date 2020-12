Alma Zadic geht in Babypause: Sie bleibt ein Monat zu Hause

Die hochschwangere Justizministerin Alma Zadic (Grüne) erwartet ihr erstes Kind.

In den nächsten Tagen ist es so weit: Justizministerin Alma Zadic tritt ihre wohlverdiente Babypause an. Die 36-Jährige ist hochschwanger, sie und ihr Mann erwarten im Jänner 2021 ihr erstes Kind.

Keine Karenz

Politiker haben keinen Rechtsanspruch auf Mutterschutz und Karenz. Die Auszeit, die sich Alma Zadic rund um die Geburt ihres Babys nimmt, wird deshalb recht kurz. Ungefähr ein Monat sei geplant, heißt es aus dem Justizministerium.

In der türkis-grünen Koalition bringt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) seit Sommer 2018 Kind und Ministeramt unter einen Hut.