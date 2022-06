Anti-Teuerung: 750-Euro-Bonus für jede Familie

In Kraftakt verschiebt Türkis-Grün CO2-Bepreisung – und erhöht den Klimabonus.

Wien. Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer bestätigte am Samstag das, was ÖSTERREICH bereits berichtet hatte: Wegen der Teuerung wird die CO2-Bepreisung – die den Liter Sprit zwischen 7 und 9 Cent teurer macht – vom 1. Juli auf Oktober verschoben. Zudem wird der Klimabonus, der ja nach Wohnort von 100 bis 200 Euro gestaffelt werden sollte, heuer für alle auf 250 Euro angehoben. Wermutstropfen: Klimaministerin Leonore Gewessler schafft die Auszahlung erst bis zum Oktober. Das alles soll Teil eines Pakets sein, das am 14. Juni im Parlament beschlossen wird. Zurück zum Bonus: Gewesslers Ministerium hat ursprünglich diese Pläne dazu verkündet.