Antisemitismus-Eklat in Wiener Lokal

Weil Erwin Javor am Tisch Hebräisch sprach, wurde er nicht bedient.

Erwin Javor, bekannter Unternehmer und Publizist, zeigt sich auf X fassungslos. Der Gründer des jüdischen Magazins Nu und Gründer der Website Mega-Watch sprach in einem italienischen Restaurant in Wien Hebräisch und wurde deshalb nicht bedient.

„Erst gestern saßen der Geiger Hagai Shaham, die Pianistin Julia Gurvitch und ich in Wien ganz entspannt in einem kleinen, gemütlichen italienischen Restaurant – wir wollten vor unserem Konzert noch schnell etwas essen. Natürlich sprachen wir untereinander Hebräisch“, schreibt Javor.

"Was uns noch tiefer traf"

„Nachdem der Kellner unsere Bestellung aufgenommen hatte, kam er wenig später zurück und fragte plötzlich, welche Sprache wir sprechen würden“, so der 78-Jährige weiter. „Ich antwortete: ‚Natürlich Hebräisch.‘ Er sah mir direkt in die Augen und sagte ohne zu zögern: ‚In diesem Fall gehen Sie bitte. Ich werde Sie nicht bedienen.‘ Einfach so.“

Javor reagierte geschockt, gedemütigt und fassungslos. „Doch was uns noch tiefer traf, war nicht nur die Ablehnung selbst, sondern das, was danach kam – oder eben nicht kam. Die Gäste um uns herum wirkten kurz irritiert, einige warfen uns mitfühlende Blicke zu… und dann wandten sie sich wieder ihren Tellern, Gesprächen und Weingläsern zu – als wäre nichts geschehen“, schildert der Unternehmer.„Willkommen in Europa, 2025.“