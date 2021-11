Außenminister Linhart in Paris

Gespräche mit Amtskollegen Le Drian über Westbalkan und Frankreichs EU-Ratspräsidentschaft.

Außenminister Michael Linhart (ÖVP) besucht am Freitag Paris. Er ist um 17.00 Uhr bei seinem Amtskollegen Jean-Yves Le Drian zu einem bilateralen Arbeitsgespräch zu Gast, teilte das Außenministerium mit. Der Minister werde unter anderem die EU-Erweiterung um den Westbalkan ansprechen, hieß es. Frankreich gehört zu jenen EU-Staaten, die bezüglich der Aufnahme neuer Mitglieder eher auf der Bremse stehen.

Ein weiteres Thema werde die französische EU-Ratspräsidentschaft und deren Schwerpunkte sein, hieß es in der Mitteilung weiter. Die halbjährige Ratspräsidentschaft Frankreichs beginnt am 1. Jänner 2022. Mit der Reise nach Paris kehrt der langjährige Diplomat Linhart auch an seinen früheren Wohnort zurück: Ab 2018 bis zu seiner Ernennung als Außenminister im Oktober 2021 hatte er als Österreichs Botschafter in Frankreich fungiert.