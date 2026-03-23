Babler-Doku mit hunderttausenden Euro Steuergeld finanziert

Ein 97-Minuten-Film über Andreas Babler wurde bei der Diagonale in Graz präsentiert und soll ab 24. April in die Kinos kommen. Dafür floss viel Steuergeld.

Die Dokumentation „Wahlkampf“ über SPÖ-Chef Andreas Babler hat mehrere hunderttausend Euro aus öffentlichen Mitteln erhalten: 190.000 Euro vom Österreichischen Filminstitut (ÖFI) sowie weitere 158.000 Euro aus Förderprogrammen. Hinzu kommen Gelder des Filmfonds Wien und weiterer Stellen, wie exxpress recherchierte.

Ein Film, dessen Zweck es ist, einen SPÖ-Spitzenpolitiker über Monate hinweg zu begleiten, wurde von der öffentlichen Hand finanziert. Für viele eine schiefe Optik. Eine oe24-Anfrage dazu liegt dem Team von Andreas Babler vor.

Steuergeld für Babler-Begleitung

In Form einer dokumentarischen Langzeitbeobachtung schildert der Film WAHLKAMPF die zentralen Momente der letzten Nationalratswahlen, in der Beschreibung heißt es: "Aus nächster Nähe beschreibt Regisseur Harald Friedl das Aufeinandertreffen eines jungen, engagierten Wahlkampfteams rund um den SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Babler mit einer Gegenwart, die von globalem Rechtsruck, medialem Gegenwind und innerparteilichen Zerwürfnissen geprägt ist." Die Kamera ist nahezu durchgehend dabei: im Auto, im Wohnmobil, bei internen Besprechungen, TV-Auftritten und auf Wahlkampftour quer durch Österreich.

Bei der Premiere schienen sich der Regisseur und Babler gut zu verstehen, schildert der exxpress. In Berichten über den Film selbst ist von fehlender Distanz die Rede: "Statt kritischer Distanz dominiert ein auffallend wohlwollender Blick. Gleich zu Beginn setzt der Film etwa auf ein „lustiges“ Hoppala, um Nähe zu erzeugen: Auf dem Weg zur Angelobung heißt es plötzlich: „Andi, deine Hose hat einen Riss.“ Sätze wie „Alles gut, was kann schiefgehen?“ verstärken das Bild.

Es hätte zunächst ein Film ausschließlich über Babler werden sollen, doch bald habe sich gezeigt, dass auch sein Umfeld „spannende Leute“ seien, erklärte Regisseur Harald Friedl nach der Premiere.

Der Film läuft ab 24. April 2026 in Österreichs Kinos an.