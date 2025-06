Klimabericht: Sehr viel Geld angesichts starker Erhitzung nötig

"Zweiter Österreichischer Sachstandsbericht zum Klimawandel" veröffentlicht. Umfassendes Papier von 200 Forschenden, Klimaminister Totschnig will handeln.

200 Wissenschafter aus 50 Institutionen haben über Jahre einen interdisziplinären Überblick über die Auswirkungen der Klimakrise in Österreich erstellt. Herausgekommen ist der rund 800 Seiten umfassende "Zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel" (AAR2), dessen Hauptaussagen am Dienstag in Wien präsentiert wurden. "Der Bericht zeigt einen großen Handlungsbedarf, der uns alle betrifft", lautete das Resümee von Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP).

"Bedrohungen aufgrund der Erderwärmung"

Der Sachstandsbericht zeigt nicht nur die Bedrohungen aufgrund der Erderwärmung, er präsentiert ebenso auch Handlungsoptionen - und fordert dabei auch massive Investitionen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einem Klimaschutzgesetz. Zentrales Anliegen ist CO2-Reduktion, die Dekarbonisierung und die Klimawandelanpassung", definierte Totschnig den politischen Handlungsrahmen.

Im Schnitt 3,1 Grad Celsius wärmer ist es im Vergleich zum Jahr 1900 bereits - Tendenz steigend. Die Auswirkungen auf Land, Leute und Umwelt sind groß. Um dem entgegenzuwirken und ein Kippen wichtiger Systeme zu vermeiden, sind laut den Autoren Investitionen zwischen 6,4 und 11,2 Mrd. Euro pro Jahr erforderlich. Politische Abläufe gehören überdacht. "Die Folgen der Klimakrise gefährden unseren Wohlstand und verschärfen auch hierzulande soziale Ungleichheiten", sagte Margreth Keiler von der Universität Innsbruck und der ÖAW, Co-Vorsitzende des Sachstandsberichts. Der Bericht betone jedenfalls, dass realistische, sozial verträgliche und wirtschaftlich tragfähige Wege hin zur Klimaneutralität vorhanden sind.

AAR2 folgt der IPCC-Logik

Im Problemaufriss ist der an die Logik der Berichte des Weltklimarates (IPCC) angelehnte, in seiner Langfassung rund 800-seitige Bericht glasklar formuliert: Österreich ist eines der Länder, die sich schon jetzt "deutlich stärker als der globale Schnitt" erhitzen. Und die Situation spitzt sich zu: Seit den 1980er-Jahren kommt man sogar auf ein Plus von rund 0,5 Grad pro Jahrzehnt. Infolge dessen steigt die Frequenz, in der Extremwetterereignisse wie Dürren und Starkniederschläge, aber auch Spätfrost auftreten, Hitzewellen wurden im Vergleich mit dem Zeitraum 1961-1990 länger und intensiver.

Das wirkt sich auf die Wasserverfügbarkeit etwa in der Landwirtschaft, auf den Skitourismus, wo immer weniger Tage mit natürlicher Schneebedeckung kompensiert werden müssen, die mittlerweile recht kümmerlichen Reste von Österreichs Gletschern und den Hitzestress vor allem in städtischen Gebieten des Landes aus. "Mit zunehmender Erhitzung werden in Regionen wie den Alpen, in wasserarmen oder stark versiegelten Gebieten die Anpassungsgrenzen überschritten", heißt es im Kernaussagen-Dokument des Berichts. Das bisherige Risikomanagement stoße "bei komplexen, kaskadierenden Gefahren" an seine Grenzen, "was potenziell irreversible Schäden für Gesellschaft, Infrastruktur und Ökosysteme zur Folge hat".

Trend zeigt Richtung plus vier Grad

Mit Blick auf den derzeitigen Welttrend steuert man in unseren Breiten sogar auf ein Plus von "deutlich mehr als vier Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit" zu, heißt es seitens der insgesamt über 200 an dem Papier beteiligten Wissenschafterinnen und Wissenschafter. Es ist das zweite seiner Art nach der Premiere im Jahr 2014, wurde vom Landwirtschaftsministerium über den Klima- und Energiefonds finanziert und vom Austrian Panel on Climate Change (APCC) umgesetzt.

Als Vorsitzende des Gremiums fungieren neben Keiler von der Universität Innsbruck und der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) Daniel Huppmann und Keywan Riahi (beide Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse IIASA, NÖ) und Harald Rieder von der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien.