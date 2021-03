Ludwig: Darum verlängert Wien den Oster-Lockdown

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig über die geplante Lockdown-Verlängerung und die Frage, welche Bundsländer mitziehen werden.

In einer Verhandlungspause der derzeit unterbrochenen Lockdown-Sitzung trat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vor die Presse und bestätigte die Entscheidung, den Oster-Lockdown in Wien bis zum 11. April zu verlängern. Als Grund nannte Ludwig unter anderem die Corona-Mutationen. Er sprach von einer "Pandemie in der Pandemie" und betonte: „Wir müssen verhindern, dass sich die Mutationen gegen die Impfungen schützen“. Würden keine Maßnahmen getroffen, könne man vielleicht in einigen Wochen Patienten auf den Intensivstationen nicht mehr ideal behandeln. „Diese Verantwortung möchte ich nicht übernehmen“ Die Strategie daher: Schnell sein, viel testen und physische Sozialkontakte reduzieren.

Welche Bundesländer ziehen mit?

Die Landeshauptleute aus Niederösterreich und dem Burgenland, Johanna Mikl-Leitner und Hans Peter Doskozil würden derzeit noch abwarten, und werden vermutlich am Ostermontag entscheiden, ob sie bei der Lockdown-Verlängerung mitziehen werden. Michael Ludwig zeigt sich jedoch optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass die Bundesländer in der Ostregion bald folgen werden. Ich gehe auch davon aus, dass weitere Bundesländer bald folgen werden“

Erneute Lockdown-Verlängerung nach dem 11. April?

Auf die Frage, ob der Lockdown nach dem 11. April ein weiteres Mal verlängert wird, antwortete Ludwig folgendermaßen: „Ich glaube wir sind in einer Situation, wo man nichts ausschließen kann“.