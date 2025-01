Burgenland: Gerüchte über Sagartz-Ablöse

ÖVP-Chef Sagartz könnte nun doch abgelöst werden.

Nach der burgenländischen Landtagswahl dürften am heutigen Mittwoch die Sondierungsgespräche für die neue Landesregierung starten. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) trifft als erstes mit FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer zusammen, der von der Nationalratssitzung bereits entschuldigt ist. In der ÖVP indes rumort es - nachdem der Parteivorstand am Montag Obmann Christian Sagartz bestätigt hatte, gibt es nun Ablösegerüchte.

Sagartz war von seinen Mitstreitern mit einer Enthaltung einstimmig das Vertrauen ausgesprochen worden. Auch wurde er beauftragt, Vorgespräche über eine etwaige Koalition mit Doskozil zu führen. Danach wurden jedoch Gerüchte laut, er könnte an der Spitze abgelöst werden - ausgerechnet von seinem Vorgänger Thomas Steiner. Der Eisenstädter Bürgermeister war auf APA-Anfrage noch nicht erreichbar. Angesprochen auf entsprechende Medienberichte verwies Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas hingegen auf eben jene Sitzung des Landesparteivorstands, bei der Sagartz das Vertrauen ausgesprochen wurde und er den Auftrag erhielt, die Gespräche zu führen.

Sondierungsgespräche starten

Den Reigen der Sondierungsgespräche eröffnet Doskozil wie angekündigt mit Hofer - Mitte der Woche, wie es hieß. Danach folgen auf Basis des Wahlergebnisses ÖVP und Grüne. Wo und wann diese Termine stattfinden, wird nicht bekannt gegeben, da Vertraulichkeit vereinbart wurde. Auch öffentliche Statements sind dazu nicht geplant. Der weitere Fahrplan sieht interne Beratungen der SPÖ am Samstag vor und dann die Bekanntgabe des Partners für die Koalitionsgespräche am Montag nach den roten Gremiensitzungen.