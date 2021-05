Kanzler Kurz ist entschlossen, auch im Fall einer Anklage im Amt zu bleiben.

Wien. Es ist eine Polit-Bombe: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen Kanzler Sebastian Kurz wegen seiner Aussagen im Ibiza-U-Ausschuss. Es ging dabei um die Bestellung von Ver­staatlichten-Chef Thomas Schmid und die Frage, wie sehr Kurz eingebunden war.

Kurz droht einer WKStA-Mitteilung zufolge ein Strafantrag (Anklage vor Einzelrichter) wegen falscher Beweisaussage. Strafandrohung: bis zu 3 Jahre Haft (es gilt die Unschuldsvermutung). Tätig wurde die WKStA nach einer SP-Neos-Anzeige.

Attacke. Kurz wies noch am Donnerstag in einem langen Hintergrundgespräch alle Rücktrittsaufforderungen der Opposition zurück. Der Kanzler will im Amt bleiben – selbst wenn es zu einer Anklage kommen sollte. Das sind die wichtigsten Kurz-Sager:

Kein Vorsatz: „Ich bin mit dem festen Vorsatz in den U-Ausschuss gegangen, nach bestem Wissen und Gewissen die Wahrheit zu sagen. Ich verwehre mich dagegen, bewusst die Unwahrheit gesagt zu haben.“

Attacke auf Opposition: „Ich halte diese Anzeigenkultur, die in den letzten Jahren immer mehr Überhand gewinnt, für eine Unkultur. Politische Parteien machen Anzeigen, um Verfahren zu konstruieren.“

Kurz gegen „Kurz muss weg“: „Das Ziel ist immer: Kurz muss weg. Zunächst hat man Demos organisiert, dann die Abwahl im Parlament, jetzt die Anzeige.“

Keine Korruption. „Ich habe mich niemals bereichert. Auch die Anzeige hat nichts mit dem Vorwurf der Korruption zu tun.“

Konkret zu den Vorwürfen: „Ich lasse mir nicht gefallen, dass mir das Wort im Mund umgedreht wird.“

Er will bleiben. „Mit dem Thema Verurteilung beschäftige ich mich nicht. So weit wird es nicht kommen.“

Namens aller sechs VP-Landeshauptleute stellte sich der Steirer Hermann Schützenhöfer Donnerstag demonstrativ hinter Kurz: „Wir lehnen diese haltlosen Vorwürfe vehement ab.“