6.000 Schulen bekommen in den nächsten Tagen fünf Mio. Testkits geliefert.

Das Projekt „Nasebohren" startet am Montag: Schon am Wochenende beginnt die Lieferung von fünf Millionen Corona-Selbsttests an die einzelnen Schulstandorte.Damit können zumindest jene Schüler, die sich am Montag in der Betreuung befinden (vergangene Woche waren das bis zu 20 % der Kinder), mit den Selbsttests beginnen.Alle anderen sollen dann – wenn am 25. Jänner wirklich alle im Schichtbetrieb öffnen – folgen.