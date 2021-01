Laut Arbeitsdokument des Gremiums gibt es bei acht Regionen Diskussionen, die Ampel von rot auf orange zu stellen.

Am Donnerstag tagt in der Regel die Kommission der Corona-Ampel. Und mitten im Chaos um die Neuinfektionen in Österreich - oe24 berichtete - und die Diskussionen um eine Lockdown-Verlängerung sorgt nun die Ampel-Kommission für Aufsehen. Wie ÖSTERREICH erfuhr, würde im Fall von vier Bezirken in Niederösterreich, einem Bezirk im Burgenland, sowie der Städte Innsbruck und Wien diskutiert werden, ob hier eine Herabstufung auf orange erfolgen soll.

Einen kleinen Rückschlag setzte es vergangene Woche für die Bundeshauptstadt. Mit der Inzidenz von 123,7 auf 100.000 Einwohner muss man diesmal ein Plus der Infektionen von drei Prozent verzeichnen. Einen leichten Anstieg gibt es auch in Kärnten und Niederösterreich (jeweils plus zwei). Den stärksten Rückgang weist Vorarlberg mit 14 Prozent auf.



Corona-Ampel: Diese Regionen könnten orange werden

Wien

Innsbruck-Stadt (T)

Hollabrunn (NÖ)

Horn (NÖ)

Korneuburg (NÖ)

Krems (NÖ)

Oberwart (BGLD)

Region Klostertal/Arlberg (VBG)

Burgenland mit niedrigster Inzidenz

Die niedrigste Fall-Inzidenz gibt es aktuell im Burgenland mit 111,4, gefolgt von Wien und Tirol (127). Am Schlechtesten sieht es weiter in Salzburg (276,5) und Kärnten (214) aus. Der Bezirk mit den schlechtesten Fallzahlen ist Tamsweg im Salzburger Lungau. Rust Stadt und Hollabrunn haben die niedrigsten Zahlen.



Wenig Hoffnung

Interessant im Zusammenhang mit den Ski-Weltcup-Slaloms, die von Kitzbühel wegen möglichen Fällen der britischen Corona-Variante nach Flachau verschoben wurden: Der Bezirk Kitzbühel hat eine Inzidenz von 207,3, St. Johann in Pongau, in dem Flachau liegt, 360,9, das ist die dritthöchste Inzidenz österreichweit.

Angesichts der Neuinfektionen und der Gefahr der Corona-Mutationen ist allerdings nicht davon auszugehen, dass sich die Corona-Ampel verfärbt. Es dürfte sich wohl nichts ändern: Die Corona-Ampel wird auch in der nächsten Woche in ganz Österreich rot sein.