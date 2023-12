Corona: "Maskenpflicht im Gesundheitsbereich"

Angesichts der stark steigenden Corona-Infektionen rät Dorothea von Laer zu "einer Maskenpflicht im Gesundheitsbereich, also in Spitälern, Altenbetreuung und Pflegeheimen". Was sie für Weihnachtsfeiern empfiehlt. Und ihre Prognose, wie stark die Welle werde auf oe24.TV.

Die WHO hat angesichts der stark steigenden Corona-Infektionen sowie des Starts der Influenza- und RSV-Saison wieder Masken in Spitälern angeraten. Von Laer: "Ja, da muss es Maskenpflicht geben" Von oe24.TV darauf angesprochen, ob sie eine Rückkehr der Masken in Spitälern für nötig erhält, antwortet Virologin Dorothea von Laer: „Ja, als Mindestmaßnahme sollte es das geben“. Von Laer sagt, „Masken sind das gelindeste Mittel mit großer Schutzwirkung“. Im „Gesundheitsbereich - also Spitälern, Altenbetreuung und Pflegeheimen, sollte es wieder eine Maskenpflicht geben“, sagt sie im oe24.TV-Talk. Corona: "Auch in U-Bahn Masken tragen" Auch sonst empfiehlt sie Masken zu tragen, wenn man in dicht gedrängten Räumen sei. „In der U-Bahn etwa, wenn da einer infiziert ist, verbreitet sich das sehr rasch“.

Corona schickt immer mehr Patienten auf Intensivstation Insgesamt mehr als 155.000 Menschen waren zuletzt mit Atemwegsinfekten arbeitsunfähig. Corona schickt Woche für Woche rund 40 Personen auf die Intensivstation. Die Virologin der Med Uni Innsbruck empfiehlt zudem zumindest Risikogruppen - „über 60-Jährigen und Menschen mit Vorerkrankungen“ – sich impfen zu lassen. Der adaptierte Impfstoff sei effizient. Bei Symptomen zuhause bleiben

Die neue Corona-Variante umgehe zwar die Immunität etwas besser und sei ansteckender, aber die Vakzine seien „effizient".Menschen, die Symptome hätten, sollten zudem zuhause bleiben. Und wie soll man sich bei Generationenübergreifenden Weihnachtsfeiern verhalten? „Wenn man ältere Familienmitglieder hat, sollte man sich davor testen lassen, weil ein Weihnachtsessen mit Maske wäre schwierig". Sie rechnet mit noch höheren Infektionszahlen im Jänner.