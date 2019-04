Gewerkschafter Achitz wird neuer SP-Volksanwalt

Wahl. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat nun mehreren SPÖ-Spitzenfunktionären ihre Wahl für den neuen SPÖ-Volksanwalt kundgetan: Sie wünsche sich Gewerkschafter Bernhard Achitz als Nachfolger von Günther Kräuter, berichten mehrere SPÖ-Insider ÖSTERREICH. Der 54-jährige Jurist aus Wien ist ein ausgewiesener Sozial- und Gesundheitsexperte, den Rendi-Wagner seit Jahren gut kennt.

Am Freitag will die einstige Gesundheitsministerin ihre Entscheidung auch SP-Präsidium und Vorstand kundtun. Ex-Gesundheitsministerin Gabriele Heinisch-Hosek, die sich ursprünglich für den ab 1. Juli frei werdenden Job interessiert hatte, soll auf Wunsch von Rendi-Wagner im Parlament bleiben und sie als Frauenvorsitzende unterstützen. Sie sehe sie als „unentbehrlich“ an, berichten Insider. Kräuter hatte sich freilich erneut für den Job beworben. Rendi-Wagner habe aber darauf bestanden, den Volksanwalt selbst auszusuchen.