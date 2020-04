Pandemie-Wahlkampf zwischen SPÖ und Kurz

Die steigenden Umfragewerte vor Wien-Wahl machen SP Sorgen. Ihr Wahlkampf.

Taktik. Der Streit um die Bundesgärten in Wien ist nichts anderes als Wahlkampf. Die Wiener SPÖ will die ÖVP – Elisabeth Köstinger hält die Bundesgärten geschlossen – als Anti-Wien-Partei darstellen. Die ÖVP die Wiener Roten als „verantwortungslos“. Dass sie die Bundesgärten zeitgleich mit Geschäften am 14. April aufsperren wollen, ist eine Provokation. SP-Gesundheitsstadtrat Hacker nimmt die Rolle des raubeinigen „Rebellen“ gegen VP-Grün ein. Und irritiert einige damit.

In der SP ist man wegen der steigenden Umfragewerte der ÖVP, aber auch der Grünen vor der Wien-Wahl besorgt. Noch sucht sie nach adäquaten Antworten darauf. „Die vergessen gerade, wie viele ältere Wähler sie in Wien haben“, warnt ein SP-Stratege.

Isabelle Daniel