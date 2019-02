Versteckt SPÖ Rendi-Wagner vor Medien?

Im ­roten Ökostrom-Match gegen die Regierung war vor allem Vize-SP-Klubchef Jörg Leichtfried das Gesicht nach ­außen. Wird SP-Chefin ­Pamela Rendi-Wagner von der eigenen Partei versteckt, fragen sich nun einige Rote. In der SPÖ erklärt man das mit „Rollenspielen“. Die SPÖ müsse ihre Kommunikation „auf breitere Beine stellen“.

Tour

Die rote Chefin hatte zwar ihre Bundesräte in einer internen Sitzung auf den Nein-Kurs eingeschworen, blieb aber dann offenbar bewusst im Hintergrund. Ab 20. Februar will die Ärztin, die die SPÖ reanimieren soll, wieder verstärkt auftreten. Da startet sie ihre Bundes­ländertour. Die SPÖ habe vergangenes Jahr 308 Par­lamentsanträge eingebracht, so die SP. Die noble Zurückhaltung der Chefin könnte aber auch mit externen Beratern zusammenhängen.