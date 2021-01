Donald Trump will die USA brennen sehen

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Redakteurin Isabelle Daniel.

Zu seinem Amtsantritt vor vier Jahren warnten Dutzende Psychiater in einem ­offenen Brief, dass Donald Trump psychisch „nicht fit“ sei das Amt des US-Präsidenten zu übernehmen.In seinen letzten Tagen bestätigte der Wahlverlierer eindrücklich diese Diagnose. Trump – ein maligner Narzisst – hetzte bei ­einer Veranstaltung einen radikalen und gewaltbereiten Mob in Richtung Kapitol.