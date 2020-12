Geheimer Regierungs-Plan: Aus für Silvester-Partys

Infektionszahlen, Hospitalisierungen sind zu hoch. Angst vor neuem Anstieg.

Da die Neuinfektions­raten aber trotz Lockdowns immer noch doppelt so hoch wie in Deutschland sind sowie die Spitalssituation angespannt bleibt, wird überlegt, die geplanten Ausnahmen der Ausgangsbeschränkungen für die Feiertage doch noch zu verändern.Grundsätzlich sollte es diese Ausnahmen nicht nur zu Weihnachten, sondern just auch zu Silvester geben.