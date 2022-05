× ÖVP-Rochaden: Länder und Bünde fordern Köpfe

Wer den Generalsjob will, wer Anspruch auf Ministerien erhebt.

Dynamik. „So etwas öffentlich zu machen, bevor es fix ist, bedeutet, dass jetzt alle möglichen Länder- und Bündechefs Personalwünsche erheben“, berichtet ein VP-Spitzenmann. Die Rede ist davon, dass nun lanciert wurde, dass ÖVP-Chef Karl Nehammer einen neuen Generalsekretär suchen würde. Laura Sachslehner soll zwar in der Lichtenfelsgasse bleiben, aber durch einen „Profi ergänzt“ werden, heißt es inoffiziell aus der ÖVP. Dass Niederösterreichs ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, wie der Kurier kolportierte, den Job übernehmen könnte, wird in mächtigen ÖVP-Kreisen mit Lachen quittiert.

Er müsse logischerweise die Landtagswahl in Niederösterreich vorbereiten. Dafür wird VP-Mandatar Andreas Hanger genannt. Dieser ist auch aus Niederösterreich – die derzeit wichtigste Landesgruppe der ÖVP – und habe sich im U-Ausschuss „bereits verdient“ gemacht. Zudem werde er seit Februar von der deutschen Agentur Storymachine gecoacht.

© oe24 ×

Oberösterreich und Wirtschaft melden sich

Ergänzt VP-Mandatar Hanger VP-Generalin Sachslehner?

Gleichgewicht. Aber: In einigen Bundesländern, etwa Oberösterreich, würde man vor dem ÖVP-P­arteitag am 14. Mai auch gerne mehr mitreden. Der Wirtschaftsbund wiederum will bei der Besetzung des Wirtschaftsministe­riums mitreden.