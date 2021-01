Treffen, Telefonate und der Versuch, wieder eine trag­fähige Achse zu bilden.

In den vergangenen zwei Wochen kam es zwischen ÖVP und SPÖ wieder zu leichten Annäherungen. Das gipfelte bekanntlich in einem gemeinsamen Auftritt von Kanzler Sebastian Kurz und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bei der Verkündung der Lockdown-Verlängerung am Sonntag.