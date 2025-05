DAS besprach Meinl-Reisinger mit Trump-Minister

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Freitag mit ihrem US-Amtskollegen Marco Rubio telefoniert.

Im Fokus des Telefonats standen die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen sowie Sicherheit und Verteidigung insbesondere im Hinblick auf einen Frieden in der Ukraine, Stabilität am Westbalkan, die Rolle der OSZE und Wien als Ort für diplomatische Verhandlungen, teilte das Außenministerium der APA im Anschluss mit.

Meinl-Reisinger sprach mit Rubio während sie auf der Rückreise aus der Ukraine war. Sie habe dem US-Außenminister über das Treffen zahlreicher Außenminister in Lwiw berichtet, hieß es weiters.

Laut ukrainischen Angaben waren 35 Top-Diplomaten nach Lwiw gereist, um über die weitere Unterstützung der Ukraine gegenüber den russischen Aggressor zu beraten.

Beide Außenminister erörterten zudem, wie die weitere Zusammenarbeit am Westbalkan aussehen könnte. Meinl-Reisinger erinnerte auch an die wichtige Rolle der USA für Frieden und Wiederaufbau in Österreich und ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg und lud Rubio zu einem Besuch in Österreich ein.