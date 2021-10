Die Steuer-Reform umfasst auch einen sogenannten "regionalen Klimabonus": So soll der Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel je nach Wohnort unterschiedlich belohnt werden.

Wer gut an den öffentlichen Verkehr angebunden ist, kann einfach auf klimafreundliche Mobilität umsteigen als der Pendler im Waldviertel oder die alleinerziehende Mutter am Land. Konkret wird es einen „Regionalen Klimabonus“, gestaffelt in vier Stufen, geben. Nämlich 100 Euro, 133 Euro, 167 Euro und 200 Euro pro Jahr. Für Kinder gibt es einen Aufschlag von 50 Prozent auf den „Regionalen Klimabonus“.

Details folgen in Kürze.