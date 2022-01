Das sind die neuen Corona-Maßnahmen

oe24 hat aus Gipfel-Verhandlerkreisen bereits die neuen Maßnahmen erfahren.

Wien. Die Bundesregierung, Vertreter der Länder und Experten der "gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination" (Gecko) haben am Donnerstagvormittag ihre Beratungen über die Corona-Situation aufgenommen. Im Fokus steht das durch die Virusvariante Omikron stark steigende Infektionsgeschehen. Am Dreikönigstag wurden 8.853 neue Fälle gemeldet, tags zuvor waren es knapp 10.000, womit sich die Intensität der fünften Corona-Welle in Österreich klar beschleunigt hat.

Um 14 Uhr wollen die Regierungsvertreter zusammen mit den Länderchefs die Öffentlichkeit über die neu beschlossenen Maßnahmen informieren. oe24 hat aus Gipfel-Verhandlerkreisen bereits die ersten neuen Regeln erfahren.