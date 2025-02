DIESE Parteien treten bei Wien-Wahl an

Im April wählt Wien und diese Parteien treten an.

Für die kommende Wiener Gemeinderatswahl am 27. April 2025 wurden in Wien Wahlvorschläge eingebracht. Diese Parteien treten an.

SPÖ - SPÖ - Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

ÖVP - Wiener Volkspartei - Karl Mahrer

GRÜNE - GRÜNE - DIE GRÜNE ALTERNATIVE WIEN

NEOS - NEOS - Ehrlich. Mutig. Tatkräftig.

FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

KPÖ - KPÖ und LINKS - Kommunistische Partei Österreichs und LINKS Wien

HC - Team HC Strache - Allianz für Österreich

Bürgermeister-Liste

Die Bürgermeister-Überraschung: Die SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig will auf alle Fälle den Sessel im Rathaus verteidigen - und macht das explizit auf dem Wahlzettel kenntlich. Der Parteiname der Sozialdemokraten geht dabei etwas unter. Das Rathaus wollen die Roten nämlich mit folgendem Listennamen verteidigen: SPÖ - Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

Etablierte Parteien

Die bei den Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2020 in den Gemeinderat bzw. in die jeweilige Bezirksvertretung gewählten Parteien mussten für die Wien-Wahl 2025 keine Unterstützungserklärungen einbringen.

Offizielle Bekanntgabe

Wer endgültig in Wien kandidieren wird und wie die Bezeichnungen der kandidierenden Parteien auf den Stimmzetteln lauten, wird jeweils (insbesondere im Internet unter wien.gv.at/wahlen) nach den Sitzungen aller Bezirkswahlbehörden am 14. März 2025 und nach der Sitzung der Stadtwahlbehörde am 18. März 2025 bekanntgegeben.