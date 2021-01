Aus Sicht der Waffenproduzenten-Ehefrau ist der Vorwurf der Geringschätzung des U-Ausschusses nicht gerechtfertigt. oe24 hat den Geheim-Brief an Ministerin Gewessler.

Kathrin Glock hat in einem Brief an Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) die Art ihrer Abberufung als Aufsichtsrätin der Flugsicherung Austro Control (ACG) bekrittelt. Dass Gewessler diesen Schritt mit der "Geringschätzung gegenüber einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss" begründet hat, bezeichnete die Ehefrau des Waffenproduzenten Gaston Glock als "höchst befremdlich".