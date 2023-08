Dornauer erteilt neuer Freundin ein Foto-Verbot

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer will seine Beziehung mit Alessia Ambrosi privat halten.

Einigkeit. Zuletzt sorgten Pärchen-Strand-Bilder vom Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer für großen Wirbel, ist seine Lebensgefährtin doch ausgerechnet die italienische Rechtspopulistin Alessia Ambrosi. Innerhalb der SPÖ regte sich Kritik an Dornauers Turteln, ÖSTERREICH berichtete.

Foto-Verbot. Im oe24.TV-Interview erklärt der Tiroler nun, künftig nicht mehr mit Fotos auffallen zu wollen. Dornauer verordnet seiner Italo-Liebe bei gemeinsamen Treffen gar ein „Fotografier-Verbot“ an.

Gegensätze. Zur Sozialdemokratin will sie Dornauer aber nicht machen: „Ich bin in Österreich Politiker, sie in Italien“, stellt er klar. Natürlich stelle es ihm bei manchen Meloni-Maßnahmen „die Nackenhaare auf“, einige Bereiche der Partei seiner Lebensgefährtin, wie die Bankensteuer, sieht er hingegen als positiv an.