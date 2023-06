Quasi aus dem Nichts zerplatzte Doskozils langersehnter Traum vom SPÖ-Vorsitz. Gab es eine geheimnisvolle Rolle, die die Sterne dabei spielten?

Es war eine kurze Freude für den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Nach nicht einmal 24 Stunden löste sich sein in Erfüllung gegangener Kindheitstraum vom SPÖ-Vorsitz in Luft auf. Was dabei eine Rolle gespielt haben könnte, zeigt ein Blick ins gestrige Tageshoroskop. Die Sterne meinten es nämlich nicht gut mit dem Zwilling Doskozil. Und so erging der neue Sozi-König politischen Schiffbruch.

Die Highlights des Horoskops:

Ein genauer Blick auf das Horoskop enthüllt einige interessante Parallelen: Dem Sternzeichen Zwilling wurde gestern ein wahres Wechselbad der Gefühle prophezeit: "Du kannst viel Freude und Spaß erleben, aber deine Stimmung kann auch leicht umschlagen."

Weiter heißt es, dass der Tag ungeeignet sei, um Ziele und Pläne zu verfolgen – eine bemerkenswerte Analogie zu Doskozils plötzlich zerschmetterten politischen Ambitionen.

Darüber hinaus lautete eine weitere Aussage des Horoskops: "Innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren." Doskozil erklärte, gestern Vormittag von den Missständen bei der Vorsitz-Wahl erfahren zu haben. Nun, das kann doch kein Zufall sein ...