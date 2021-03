Hans Peter Doskozil (SPÖ) bezeichnet Kanzler Kurz als den "Silbereisen der Politik". Der Koalitionsvariante rot-grün-pink findet der burgenländische Landeshauptmann "charmant".

Der burgenländische Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil kann sich eine rot-grün-pinke Koalition auf Bundesebene vorstellen, dies wäre eine charmante Variante, erklärte er in der "Krone".

Sebastian Kurz als "Florian Silbereisen der Politik"

Einen fliegenden Wechsel von ÖVP-Grünen hin zu Türkis-Rot lehnt er ab und die FPÖ sei "derzeit auf einem Trip, dass man mit ihr sicher nicht koalieren kann". Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bezeichnete Doskozil als "Showmaster, der Florian Silbereisen der Politik".

Vierte Operation wegen Abszess am Kehlkopf

In Interviews mit "Krone" und "Heute" erklärte Doskozil am Freitag, bei seiner vierten Operation habe es sich um ein Abszess am Kehlkopf gehandelt: "Im Kirchenchor werde ich wohl nicht mehr auftreten können. Aber meine Stimme ist politiktauglich." Auf die Bundesebene wolle er nicht zurück: "Mit Sicherheit nicht."

Doskozil: Rendi-Wagner denkt zu sehr als Ärztin

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sei bei Corona als Ärztin auf das Thema fokussiert und wäre "jetzt sicher eine ausgezeichnete Gesundheitsministerin". Man müsse dies aber breiter denken, so Doskozil. Ob sie als Spitzenkandidatin in die nächste Nationalratswahl geht, würden dann die Umfragewerte zeigen.