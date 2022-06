× Entlastungen: 2.865 € mehr für Familien, 1.726 € für Pensionisten

Die Regierung hat am Dienstag ein 6 Mrd. Euro schweres Anti-Teuerungs-Paket präsentiert.

Wien. Die Regierung hat das neue Anti-Teuerungs-Paket vorgestellt. "Dieses Paket entlastet alle Menschen in Österreich und gibt ihnen den finanziellen Spielraum zurück, den Teuerung und Inflation ihnen genommen hat. Es ist eine gute Mischung aus unmittelbar wirksamen Entlastungen bei Arbeitnehmern und Familien und strukturellen Reformen, die nachhaltig wirken", sagt Kanzler Nehammer. Was bedeutet das konkret? Wer bekommt was? Hier ein paar Beispiele:

Entlastungen bis 2022:

© BMF ×

© BMF ×

© BMF ×

Entlastungen bis 2026:

© BMF ×

© BMF ×