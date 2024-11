Erhöhung fix: Familien bekommen 2025 mehr Geld

Die Familienleistungen werden im kommenden Jahr um 4,6 Prozent steigen und damit an die Inflation angepasst.

Seit 2023 werden Familienbeihilfe, Mehrkindzuschlag, Kinderabsetzbetrag, Kinderbetreuungsgeld, Familienzeitbonus und Schulstartgeld jährlich valorisiert. Erstmals werde auch die Einkommensgrenze bei der Familienbeihilfe am Jahresanfang an die Inflation angepasst, teilte das Familienministerium am Freitag mit. Sie wird 17.212 Euro betragen (2024: 16.455 Euro).

"Das ist eine große Erleichterung für unsere 1,2 Millionen Familien und 2 Millionen Kinder in Österreich", betonte Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) in einer Pressemitteilung. Eine Familie mit zwei Kindern könne laut einer Beispielrechnung des Ministeriums bis zu 1.400 Euro im Jahr mehr erhalten.

Die 4,6 Prozent ergeben sich aus dem Durchschnitt der Inflationsraten von August bis Juli. Die entsprechende Valorisierungs-Verordnung, durch die die Leistungen angepasst werden, werde am Freitag veröffentlicht.