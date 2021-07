Erholungsgebiet vs. Autobahn: Wem gehört der Raum?

Jede Woche schreiben Klima-Aktivist*innen auf oe24.at zum Thema Klimakrise in Österreich.

Mirjam Hohl und Alexander Schilling erklären heute, wieso die Lobau-Autobahn keine Verkehrsentlastung bringt und warum vor allem arme Menschen draufzahlen.



Milliarden ausgeben für Menschen, die sich mehr leisten können als andere: Klingt unfair? Ist es auch! Abgase, Lärm, Umwelt- und Klimazerstörung: Mit dem Bau neuer Autobahnen zahlen vor allem Ärmere drauf. Aber warum wird die Lobau-Autobahn dann gebaut? Was steckt wirklich dahinter? In zwei Teilen zeigen wir, welche Auswirkungen die geplanten Straßen auf die Menschen, die Umwelt und das Klima haben, und welche Alternativen es gibt.



