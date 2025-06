Erwin Pröll nach Fahrradunfall in Grado erfolgreich operiert

Niederösterreichs Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll ist nach einem Fahrradunfall im italienischen Grado vom Freitag operiert worden.

Der mehrstündige Eingriff im Landesklinikum Horn sei erfolgreich verlaufen, teilte ein Sprecher am Sonntag auf APA-Anfrage mit. Der 78-Jährige habe am Vortag ein neues Hüftgelenk erhalten.

Pröll gehe es nach dem Eingriff gut, sagte der Sprecher. Der Alt-Landeshauptmann werde noch einige Tage im Krankenhaus verbringen und ehebaldig mit der Mobilisierung beginnen. In der Folge steht eine Reha an. Pröll selbst dankte am Sonntag für die zahlreichen Genesungswünsche, die ihn erreicht haben, und nicht zuletzt "dem exzellenten OP-Team" sowie dem Personal im Landesklinikum Horn.

Altlandeshauptmann ist begeisterter Radfahrer

Der frühere Landeshauptmann ist begeisterter Radfahrer und nicht das erste Mal schwer gestürzt. Im Juli 2018 zog er sich bei der "Legends-Tour" bei den Wachauer Radtagen tiefe Schürfwunden, schwere Prellungen sowie Rippenverletzungen (eine Rippe gebrochen, vier Rippen angeknackst) zu. Auslöser des Unfalls auf nasser Fahrbahn bei Maria Langegg (Bezirk Krems) war ein Reifenplatzer am Hinterrad. Der - kaputtgegangene - Helm hatte den Alt-Landeshauptmann nach damaligen Aussagen der Ärzte vor noch Schlimmerem bewahrt.

Im August 2017 war Pröll nur wenige Kilometer von seinem Heimatort Radlbrunn in der Gemeinde Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) entfernt zu Sturz gekommen, weil er die Klicks seiner Fahrradschuhe nicht aus den Pedalen lösen hatte können. Ein Beckenpfannen- und Schambeinbruch waren die Folge.