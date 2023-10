Ex-Kanzler Kern: Rätsel um Polit-Comeback

Aufruhr im Internet wegen eines Postings von Ex-Kanzler Christian Kern. Der SPÖler plant etwas mit den jungen Neos...

Großes Rätselraten um ein Posting der Junos (Junge liberale Neos): Zu sehen sind Sophie Wotschke, die Bundesvorsitzende der jungen Neos und Ex-Kanzler Christian kern (übrigens mit modischem Dreitages-Bart).

Wir haben Großes vor. ???????? Hier mehr dazu um 17 Uhr. pic.twitter.com/wvaQi9WgU2 — JUNOS (@junos_at) October 14, 2023

Plant Kern Seitenwechsel?

Angekündigt wird von beiden "Großes". Was das wohl sein kann? Will der Ex-SPÖ-Kanzler (Mai 2016 bis Dezember 2017) Seiten wechseln? Plant er ein Comeback in die Politik?

Jedenfalls sorgte die Ankündigung innerhalb kurzer Zeit für Dutzende Kommentare. Auflösung kommt laut Ankündigung um 17 Uhr....