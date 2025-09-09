Alles zu oe24VIP
Ex-Minister Klug kehrt als Eisenbahn-Sonderberater zurück

09.09.25, 17:56
Ex-Minister Gerald Klug kehrt als Sonderberater ins Verkehrsministerium zurück. 

Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) ernannte den Geschäftsführer der Graz-Köflacher Bahn (GKB) als Sonderberater für grenzüberschreitende Eisenbahnangelegenheiten, wie das Ministerium am Dienstag bekannt gab.

Klug, der von 2013 bis 2016 für die SPÖ Verteidigungsminister und anschließend kurzzeitig Verkehrsminister war, bleibt weiterhin Geschäftsführer der GKB und übernimmt die zusätzliche Beratungsfunktion für das Mobilitätsministerium ehrenamtlich. Klug verfüge über umfassende Expertise im Eisenbahnwesen und über politisches Know-how, begründete Hanke seine Entscheidung in der Aussendung.

