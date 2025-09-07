FPÖ trauert um Wolfgang Seidl (55)

Der stellvertretende FPÖ-Landesparteiobmann starb im Alter von nur 55 Jahren.

Der Zweite Wiener Gemeinderatsvorsitzende und stellvertretende FPÖ-Landesparteiobmann Wolfgang Seidl ist am Samstag im Alter von 55 Jahren gestorben. Das teilte die Wiener FPÖ in einer Aussendung mit. "Wir verlieren nicht nur einen Kollegen, sondern vor allem einen guten Freund - und die FPÖ Wien verliert eine ihrer großen Stützen", so FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss.

Stellvertretender FPÖ-Landesparteiobmann

Seidl begann seine politische Karriere in seinem Heimatbezirk Leopoldstadt, wo er zunächst in der Bezirksvertretung und bis zuletzt als Bezirksparteiobmann tätig war. 2010 zog er in den Gemeinderat ein. Dort fungierte der kaufmännische Angestellte als Sozial- und Gesundheitssprecher der FPÖ und seit Juni als Zweiter Gemeinderatsvorsitzender. Seit 2021 war Seidl außerdem stellvertretender Landesparteiobmann der FPÖ.

"Besonders jene, die es im Leben schwerer hatten, lagen ihm am Herzen", meinten Nepp und Krauss. Seidl habe sich mit ganzer Kraft für soziale Gerechtigkeit eingesetzt und sich dafür starkgemacht, dass niemand übersehen wird.