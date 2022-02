GECKO: 4. Impfung ab Sommer

Die Expertenkommission legt den Schwerpunkt weiterhin auf die Impfung.

Österreich. Es brodelt rund um die allgemeine Corona-Impfpflicht. Zuletzt distanzierten sich einige Landeshauptleute von dem Impfzwang. Innerhalb der GECKO-Kommission sieht man das allerdings weiter anders:

Impfpflicht. GECKO-General Striedinger betonte am Donnerstag im oe24.TV-Interview, weiter an der Impflicht festhalten zu wollen. Am Freitag ­bekräftigte auch GECKO-Leiterin Katharina Reich dieses Vorhaben. „Es ist gut, Linie zu halten und beschlossene Dinge durchzuziehen“, so Reich. Auch die Ärztekammer sprach sich am Freitag für die Beibehaltung aus.

4. Stich. In Sachen Corona-Impfung geht Reich noch einen Schritt weiter: Laut ihr wird ein vierter Stich notwendig sein. Das sei „der Schlüssel, um gut durch die heikle nächste kühle Jahreszeit zu kommen“, so Reich. Auch den Zeitpunkt dafür definiert die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit klar: „Wir müssen damit Ende September, spätestens Mitte Oktober fertig sein.“ Dafür müsste der Impfturbo schon ab dem Sommer allerdings auf Hochtouren laufen.