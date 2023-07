Gerald Grosz: Sein Mail an Karl Nehammer

Kanzler Nehammer bezeichnete FPÖ-Chef Kickl als Sicherheitsrisiko. Ein brandgefährliches Spiel, findet Polit-Blogger und oe24-Kolumnis Gerald Grosz.

Herr Nehammer, Mut kann man sich nicht kaufen. Ob es tatsächlich Mut war oder vielleicht doch nur profane Angst ist, Herbert Kickl als Sicherheitsrisiko für Österreich zu bezeichnen, wird sich noch weisen. Klar ist jedenfalls: Unser Land befindet sich im Wahlkampf. Werner Kogler bezeichnet Mikl-Leitner bereits jetzt als Präfaschistin. Sie legen gleich eins drauf und bezeichnen Kickl wie erwähnt als Sicherheitsrisiko. Die nächsten 12 Monate bis zur geplanten Nationalratswahl können ja noch munter werden, wenn man sich bereits jetzt schon in aller Öffentlichkeit die tägliche Überdosis Respekt ausrichtet.

Aber Vorsicht: Einen Wahlkampf bestreitet man nur, wenn man auf eine herzeigbare Bilanz verweisen kann. Und man gewinnt nur dann, wenn der Bevölkerung glaubhaft gemacht wird, dass man der Beste ist. Mit Blick auf Ihre bisherige politische Vita als Kanzler ohne Spitzenkandidatur bei einer Nationalratswahl könnte es ziemlich schwierig, um nicht zu sagen eng werden. Vielleicht erklärt sich dadurch der eine oder andere unbedachte Kalauer, der nun ins mediale Sommerloch geworfen wird.

Aber zurück zum Sicherheitsrisiko: Es ist ein brandgefährliches Spiel, dass ausgerechnet Sie mit Ihrer bisherigen Bilanz die Sicherheit im Land bemühen. Waren es doch ausgerechnet Sie als Innenminister, der den größten Terroranschlag in der jüngeren Geschichte Österreichs politisch zu verantworten hatte. Und waren es doch gerade Sie, der mit brachialer Rhetorik und von der Leine gelassenen Einheiten gegen die Corona-Demonstranten mit aller Brutalität vorgegangen sind und somit zur beschworenen Spaltung des Landes beigetragen haben. Und waren es doch gerade Sie, der ein in Österreich geborenes und bestens integriertes Mädchen aus PR-Zwecken abschieben ließen und der längst notwendigen Migrationsdebatte somit einen Bärendienst erwiesen haben. Und sind es doch ausgerechnet Sie, der mit Gebisssperre Russland den Wirtschaftskrieg erklärten und nach dem einzigartigen Neutralitätsbruch mit der in Europa größten Inflation die Folgen verantworten. Und ausgerechnet Sie wagen es tatsächlich einen wenngleich auch rhetorisch verhaltensauffälligen politischen Mitbewerber als Sicherheitsrisiko zu bezeichnen?

Irgendwie erinnern Sie mich in Ihrer zur Schau gestellten Tragik an ihren Witzekanzler Kogler. Auch er schlägt nun um sich, nachdem der Wähler ihm die Stunde schlagen wird. Es ist eben das Wesen von Ertrinkenden, dass sie wahllos um sich schlagen und die Verantwortung abschieben. Aber vielleicht wird es in Ihrem nächsten Leben als universitär geprüfter PR-Experte etwas. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt.