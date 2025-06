Gewerkschafts-Legende Rainer Wimmer ist tot

Der ehemalige PRO-GE- und FSG-Chef Rainer Wimmer ist tot.

Der langjährige SPÖ-Nationalratsabgeordnete ist am Dienstag im Alter von 69 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben, wie Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE), am Mittwoch mitteilte.

"In tiefer Betroffenheit müssen wir von Rainer Wimmer Abschied nehmen. Rainer war im Herzen immer Betriebsrat - mit großem Gespür für die Menschen und bedingungslosem Einsatz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", so Binder in einer Aussendung. Wimmer habe die österreichische Gewerkschaftsbewegung entscheidend mitgeprägt.

Wimmer stand der Gewerkschaft PRO-GE von 2009 bis 2023 vor, von 2018 bis 2023 war er zudem Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG). 1993 zog er für die SPÖ in den Nationalrat ein, wo er mit Unterbrechungen von 2008 bis 2013 und 2017 bis 2018 bis 2024 ein Mandat ausübte.