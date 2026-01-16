Das sind Wiens beliebteste Babynamen

Vorläufige Zahlen aus dem zentralen Melderegister

Wien. Emilia und Noah führten im Vorjahr die Hitliste der beliebtesten Babynamen in Wien an. Das hat eine erste vorläufige Auswertung nach exakter Schreibweise ergeben, wie die Landesstatistik (MA 23) der APA mitteilte. Emilia setzt damit ihre Siegesserie fort, seit einigen Jahren ist dies der beliebteste Mädchenname. Bei den Buben konnte Noah Adam, den Champion aus dem Jahr 2024, überholen und auf den zweiten Platz verweisen.

Im Jahr 2025 erblickten in Wien 80 Emilias das Licht der Welt. Dicht auf den Fersen folgen in der Vornamen-Statistik Mia, Olivia und Emma mit 79, 77 bzw. 68 Nennungen. Dahinter sind Mila, Nora und Sophia zu finden.

Zahlen aus dem Melderegister

Bei den Buben folgt auf Noah und Adam, von denen in Wien 132 bzw. 130 zur Welt kamen, mit Respektabstand auf dem dritten Platz Elias. 106 Kinder erhielten im Vorjahr in Wien diesen Namen. Leon, Maximilian, Emil und Theodor schließen auf den weiteren Rängen an.

Die Zahlen stammen aus dem Zentralen Melderegister und sind laut Stadtstatistik vorläufig. Die endgültige Auswertung mit Daten des Geburtenregisters erscheint dann im Sommer.