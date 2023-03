Die CO2-Bilanz der Klimaministerin fällt durchs Vielfliegen erschreckend aus.

Wien. Kein Dienstwagen, am liebsten mit dem Zug – das ist das Reise-Credo von Umweltministerin Leonore Gewessler. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, steigt die Grüne aber dann doch auch in den Flieger.

27 Flüge. Flugreisen sind für die Grüne aber bei Weitem keine Ausnahme, wie eine parlamentarische Anfrage der FPÖ zeigt: Insgesamt 27 Mal reiste die Grüne mittels Flugzeug. Am öftesten ging es dabei nach Brüssel zu EU-Terminen, auch zum Weltklimagipfel nach Sharm El Sheikh, Energiegesprächen in Abu Dhabi sowie Terminen in die USA und Kanada wurde geflogen.

© TZ ÖSTERREICH ×

Kosten. Insgesamt kosteten die Flugtickets für die Ministerin 2022 knapp 11.000 Euro. Innerhalb ihres gesamten Ministeriums fielen rund 262.000 Euro an Flugkosten an. Mittels Förderung an Climate Austria werden dabei CO2-Emissionen kompensiert.

Alleine mit Flügen über CO2-Jahresverbrauch

Fußabdruck. Laut CO2-Rechner verbrauchte Gewessler so 2022 nur mit ihren Flügen rund 11 Tonnen CO2. Das ist deutlich mehr als in Österreich im Schnitt pro Kopf ausgestoßen wird – in einem gesamten Jahr.

Über 500 Bäume. Um die ausgestoßenen Emissionen in einem Jahr zu kompensieren, müsste die grüne Ministerin 512 Bäume pflanzen.