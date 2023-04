Gewessler will 100 neue Windräder pro Jahr

Bis 2030 ordentlich Rückenwind für heimische Windkraftanlagen.

Wien. Trotz zahlreicher Gegenargumente – von Artenschutz bis Landschaftsbild und Klagen von Anrainern – gibt es aktuell 1.374 Windkraftanlagen in Österreich. Die jährliche Windstromerzeugung deckt rund 11 Prozent des heimischen Stromverbrauchs. Bis 2030 soll das noch deutlich zunehmen, wie Energieministerin Leonore Gewessler in einer Anfragebeantwortung an die FPÖ deutlich macht.

Jedes Jahr mindestens 80–100 neue Windräder

Ziel. Gemäß der Zielsetzung aus dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz müssen „mindestens rund 400 Megawatt jährlich zugebaut werden“, so die Grünen-Vorgabe. Das entspricht nach Klima-Ressort-Berechnungen „rund 80–100 Windkraftanlagen“. Wo man die Flut an Windrädern hinbauen soll, sagt die Grüne nicht.

Länder. Die Flächenausweisung falle „in die Zuständigkeit der Länder“. Dort ortet sie ein „Ost-West-Gefälle“. Wohl eine Untertreibung: Das westlichste Windrad steht in Kärnten.