Grüne: Gewessler wird Koglers neue Stellvertreterin

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ist jetzt stellvertretende Bundessprecherin der Grünen.

Wien. Am Freitag hat der erweiterte Bundesvorstand der Grünen Leonore Gewessler zur Stellvertreterin Koglers gewählt. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ist jetzt stellvertretende Bundessprecherin der Grünen. Nina Tomaselli hatte für diese Position nicht mehr kandidiert. Tomaselli, Fraktionssprecherin der Grünen im ÖVP-U-Ausschuss will sich vermehrt auf ihre aktuelle Arbeit konzentrieren. Stefan Kaineder wurde vom Bundesvorstand der Grünen als zweiter Stellvertreter gewählt.

Gewessler sagt in einer ersten Reaktion zur Wahl: "Das ist eine große Freude und was ganz Besonderes. Danke an den erweiterten Bundesvorstand! Ich nehme die Aufgabe mit viel Mut und einem großen Dank an." Die Klimaschutzministerin bedankt sich auch bei Bundessprecher Kogler, dass sie in seinem Team sein dürfe. "Wir haben die letzten Jahre schon gerockt und werden das auch die nächsten Jahre machen", so Gewessler Richtung Kogler.