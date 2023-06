Grüne Ministerien: Über 700.000 Euro für Mitarbeiter-Klimatickets

In den grünen Ministerien spendiert man den Angestellten das 1.000-Euro-Ticket.

Wien. Seit dem Nationalfeiertag 2021 gibt es das Klima-Ticket. Für das bundesweite Öffi-Ticket ohne Ermäßigungen muss man pro Jahr stolze 1.095 Euro hinlegen. In den grünen Regierungs-Ressorts wohl kein Problem: Dort gibt es das Gewessler-Prestigeprojekt für alle Mitarbeiter, die wollen, gratis.

700.000 Euro. Kostenlos ist es allerdings nur für die Mitarbeiter, die Steuerzahler greifen dafür tief in die Tasche, wie eine Anfragen-Serie der FPÖ nun zeigt. Im Gesundheitsministerium von Johannes Rauch hat man 500.000 Euro an Budget für heuer eingeplant, im Ressort von Vizekanzler Werner Kogler gab man bislang 143.718 Euro aus, im Justizministerium von Alma Zadic zumindest rund 95.000 Euro. In Summe lässt man sich das Mitarbeiter-Gimmick also rund 740.000 Euro kosten.

Nachzüglerin. Skurril: Obwohl das Klima-Ticket das Vorzeige-Projekt schlechthin für Klimaministerin Leonore Gewessler ist, führte sie das Mitarbeiter-Ticket als letztes grünes Ressort ein. Erst seit Juni ist es dort für Mitarbeiter gratis.