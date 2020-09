Grüne stimmten im Parlament gegen Aufnahme von Moria-Flüchtlingen

Eigentlich wird gerade mit der ÖVP über die Aufnahme der Moria-Kinder gerungen. Dennoch stimmten die Grünen am Montag gegen die eigene Linie - aus Koalitionsräson, wie es heißt.

Die Opposition ist am Montag mit vier verschiedenen Anträgen zur Krise im griechischen Flüchtlingslager Moria in die Sondersitzung des Nationalrats gegangen. Eine Mehrheit war ohnehin für keine der Entschließungen zu erwarten: Weder für jene von SPÖ und NEOS, die sich für die Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus dem Lager einsetzten. Noch für die gegenteilige Forderung der FPÖ. Und so kam es schließlich auch. Der Antrag der FPÖ gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria ist am Montag abgelehnt worden. Zugestimmt hat nur die FPÖ. Die Anträge von SPÖ und NEOS pro Flüchtlingsaufnahme wurden den zuständigen Ausschüssen zugewiesen. Beide Parteien wollten mit Fristsetzungen erreichen, dass ihre Anträge dort bis zum nächsten Plenum behandelt werden. Damit blieben SPÖ und NEOS aber in der Minderheit.



Die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer hatte schon am Sonntag klar gemacht, dass sie zwar für die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Camp auf der Insel Lesbos wäre, dass sie aber trotzdem nicht mit der Opposition stimmen wird. "Wenn wir dafür stimmen, begehen wir Koalitionsbruch", sagte Maurer. Und die ÖVP habe "unmissverständliche Signale" gesendet, in so einem Fall mit der FPÖ stimmen zu wollen.