Heute Nacht werden Uhren eine Stunde zurückgestellt

In der Nacht auf Sonntag ist es wieder so weit: Es beginnt die ''Normalzeit''.

Wien. Pandemie, Teuerung und jetzt auch das noch. Zwei Mal im Jahr kommt das große Rätselraten: Stelle ich die Uhr vor oder zurück? Laut Umfrage sind 85 % der Bevölkerung zunächst ratlos. Zum Glück stellen die Smartphones ganz ohne unser Zutun um.

Ab Sonntag eine Stunde länger schlafen erlaubt

Dunkel. Dennoch zur Erinnerung: Heute Nacht um 3 Uhr werden die Uhren auf 2 Uhr zurückgedreht. Das Gute: Wir dürfen eine Stunde länger schlafen. Die Winterzeit tritt in Kraft. Es wird wieder eine Stunde früher dunkel. Am Sonntag schon um 16.40 Uhr – also mitten am Nachmittag.

Jetlag. Nicht nur ein Großteil der Bevölkerung, auch viele Mediziner sind gegen die Zeitumstellung: So klein der Zeitsprung auch ist, der Körper reagiert und unsere innere Uhr wird durcheinandergewirbelt. Durch den entstandenen Mini-Jetlag wird der Biorhythmus aus dem Gleichgewicht gebracht. Müdigkeit und Kopfschmerzen sind die Folge.

Energiesparen. Seit 1916 wird auch in Österreich zweimal im Jahr die Uhrzeit geändert. Die Winterzeit gilt als „Normalzeit“. Die Sommerzeit wurde eingeführt, um weniger Energie für Beleuchtung zu verbrauchen.

Welche Zeit wollen EU-Länder behalten?

Es war ausgemacht: In einer gigantischen Umfrage sagten 84 % der befragten EU-Bürger, dass sie ein Ende der Zeitumstellung wollen. Dann entschied auch Brüssel, ab 2019 soll damit Schluss sein. Aber: Es drohte ein Fleckerlteppich zu werden, manche Länder wollten die Sommer-, andere die Winterzeit behalten.

Aktuell liegt der Ball der jeweiligen Verkehrsminister im EU-Ministerrat. Doch nachdem die Entscheidung mehrfach verschoben wurde, ist unklar, wann es weitergeht. Der Kampf gegen die Pandemie hat derzeit Vorrang.