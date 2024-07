Hier urlauben unsere Politiker

Urlaub in den Bergen, am Badesee, in Frankreich, Italien und im Wohnwagen - das planen unsere Politiker in ihren Sommerferien.

Die letzte Nationalratssitzung vor dem Sommer ist geschlagen. Vor dem heißen Wahlkampf im Herbst braucht es Abkühlung. Der Ferienstart steht für unsere Politiker bevor.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Gattin Doris. © zVg ×

Bundespräsident Alexander Van der Bellen fährt nach seinen Reden bei den Festspielen in die Tiroler Berge. In seiner Heimat, dem Kaunertal, wandert er mit Frau Doris.

Kanzler am Meer

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) will mit der Familie einige Tage am Meer urlauben – früher ging es öfter mal nach Griechenland. Der Kanzler sagt: „Ich werde mit meiner Familie ein paar Tage ans Meer fahren, um Kraft zu tanken für den bevorstehenden Wahlkampf. Den Großteil des Sommers bin ich in Österreich unterwegs, ich werde alle Bundesländer besuchen, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister treffen und mit den Menschen ins Gespräch kommen.“

Nehammer im Urlaub. © zVg ×

Sobotka im Wohnwagen durch Polen

Fixiert hat seine Reisepläne Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP): Er fährt Ende Juli mit dem Wohnwagen durch Polen.

Vizekanzler Werner Kogler urlaubt in Italien. © zVg ×

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) reist per Zug durch Italien und Frankreich.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sagt: „Ich freue mich Ende Juli auf ein paar ruhige Tage mit der Familie. Auf jeden Fall Tennis spielen mit meinen Jungs und vielleicht gehen sich ein paar Tage mit der Familie am Meer aus.“

Innenminister Gerhard Karner urlaubt in der Schweiz, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit Mann und Tochter in Scheibbs (NÖ).

Wandern in den Bergen

Justizministerin Alma Zadic beim Wandern. © zVg ×

Justizministerin Alma Zadic sagt: „Ich verbringe mit der Familie einen Sommerurlaub in den österreichischen Bergen und einige Tage an der Adria.“

Edtstadler in Kroatien und Frankreich

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler fährt nach Frankreich. © zVg ×

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler verbringt ein paar Tage in Kroatien und Frankreich.

Wirtschaftsminister Kocher plant, im Sommer einige aktive Tage mit seiner Frau zu verbringen. Dabei steht nicht nur die Erholung im Vordergrund, sondern vielmehr gemeinsame Unternehmungen und sportliche Aktivitäten.

Frauenministerin Susanne Raab wird mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn eine Woche in Kroatien verbringen.

Klimaschutzministerin in Kärnten

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler verbringt diesen Sommer gemeinsam mit ihrer Familie erholsame Tage in Kärnten. Auf dem Programm stehen Zeit in der Natur und zum Lesen sowie Entspannung am See.

Sozialminister Johannes Rauch verbringt im August ein paar Tage mit seiner Frau, Kindern und Enkelkindern in Vorarlberg. Geplant sind ausgiebige Spaziergänge mit Hündin Goya, Ausflüge mit dem Fahrrad und Wanderungen sowie Entspannung beim Lesen und Kochen. Sofern es sich ausgeht, wird Rauch einige Tage mit seiner Frau in Skandinavien verbringen.

Andreas Babler in Vorarlberg

SPÖ-Chef Andreas Babler mit Frau Karin. © zVg ×

SPÖ-Chef Andreas Babler urlaubt mit der Familie in Vorarlberg: „Vielleicht gehen sich auch ein paar Tage in Italien aus.“

Herbert Kickl in den Bergen

FPÖ-Chef Herbert Kickl in den Bergen. © zVg ×

FPÖ-Chef Herbert Kickl sagt: „Wie immer zieht es mich in die Berge und das wie immer bevorzugt in Österreich. Wann genau, welche Region, welche Touren oder wie lange, ist noch offen. Das hängt zum einen auch davon ab, wie es sich bei meinen Freunden und Bergkameraden ausgeht. Zum anderen sind diese Dinge schlicht und ergreifend wetterabhängig. Darüber hinaus freue ich mich auf Zeit mit meiner Familie. “

Neos-Chefin in Bad Aussee

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger verbringt den Urlaub mit ihrer Familie in Bad Aussee.

Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler wird ihren Urlaub traditionell teilweise in der Toskana und teilweise in Österreich, vor allem in der Südsteiermark, verbringen. Sie freut sich auf die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie und Freunden.

Gipfelstürmer - Claudia Plakolm und Christoph Bauer. © zVg ×

Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm will mit ihrem Freund Urlaub in den Bergen machen.

KPÖ-Spitzenkandidat Tobias Schweiger verbringt seine freien Tage damit, im Zillertal Freunde zu besuchen und wandern zu gehen.