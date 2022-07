BP-Wahl Kandidat Gerald Grosz schwingt wieder einmal die Verbal-Keule. In einem neuen Statement will der Ex-BZÖ Politiker das Ende aller Sanktionen gegen Russland.

Noch sind es mehr als zwei Monate bis zur Wahl zum Bundespräsidenten, doch der Wahlkampf ist schon voll im Gange. OE24-Diskutant Gerald Grosz, der neben Amtsinhaber Alexander van der Bellen, Walter Rosenkranz von der FPÖ, Marco Pogo und Markus Brunner von der MFG zur Wahl antritt, macht wieder einmal mit einem verbalen Rundumschlag auf sich aufmerksam.

Grosz fordert das sofortige Ende der Sanktionen gegen Russland und will bei einer etwaigen Wahl zum Bundespräsidenten eine neue Regierung angeloben. "Für den Fall meiner Wahl werde ich eine neue Regierung nach erfolgter Nationalratswahl anzugeloben haben, deren Hauptziel das Ende der Sanktionen ist. Einer tatsächlich neutralen Regierung, die sich wieder für Verhandlungen und Diplomatie und damit für den dauerhaften Frieden zwischen den Völkern einsetzt. Österreich ist weder der Vasall der EU, noch der NATO und auch kein Lobbyist der Konfliktparteien Russland und der Ukraine. Wir sind ein selbstständiges, neutrales Land, das seine Zukunft im Wohlergehen der eigenen Bürgerinnen und Bürger sieht", so Grosz in einem Statement.

Auch sieht er den Russland-Ukraine Konflikt nicht als österreichisches Problem an. "Der militärische Konflikt in der Ukraine ist durch kein menschliches Argument recht zu fertigen (...). Es ist nicht der Krieg der Österreicherinnen und Österreicher! Unsere zweifelsohne vorhandene Solidarität mit den Opfern des Konfliktes darf nicht so weit gehen, dass wir unser soziales, gesellschaftliches, wirtschaftliches und demokratisches Gefüge dafür opfern wollen. Solidarität bedeutet eben nicht, aus Solidarität mit den Opfern Selbstmord zu begehen", so Grosz.

Ob Grosz tatsächlich eine Chance hat in die Stichwahl zu kommen wird sich zeigen. Laut aktuellen Umfragen liegt der wortgewaltige Politiker klar hinter Amtsinhaber van der Bellen und FPÖ Kandidat Rosenkranz. Der erste Wahlgang steigt am 9. Oktober.

