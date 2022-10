Hofburg: Finaler Kampf um Stimmen

Im Wahlkampffinale geben die Kandidaten nochmals alles – vor allem der Präsident.

Wien. Sechs Tage vor der Hofburgwahl am kommenden Sonntag sieht alles nach einem Start-Ziel-Sieg von Alexander Van der Bellen aus. Alle Umfragen sagen dem Amtsinhaber ein Ergebnis über 50 % und damit einen Sieg im ersten Wahlgang voraus – laut ÖSTERREICH-Lazarsfeld-Erhebung kommt er derzeit auf 56 %.

Jetzt kommt es auf die Wahlbeteiligung an

Auftritte. Allerdings ist die Frage, ob die VdB-Unterstützer auch wirklich alle hingehen – bleiben sie zu Hause, droht ein zweiter Wahlgang. Der Präsident wirft diese Woche alles in die Schlacht. Noch am Sonntag gab es Unterstützungserklärungen von ÖVP-Ministerin Karoline Edt­stadter und dem Tiroler Günther Platter.

Van der Bellen morgen im Talk mit oe24.TV

Heute tritt VdB nach einer Weinwanderung zum zweiten Mal mit SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig auf, sie besuchen in Wien den Großgrünmarkt. Und am Dienstag gibt es den großen Talk mit VdB auf oe24.TV. Am Freitag ist das Wahlfinale in Wien St. Marx.

Morgen Mini-Elefanten-Duelle auf oe24.TV

Und auch alle anderen sechs Kandidaten treffen am Dienstag auf oe24.TV auf­einander. FPÖ-Mann Walter Rosenkranz ist am Sonntag noch mit Parteichef Herbert Kickl in der Steiermark unter­wegs gewesen – bis auf das Wahlfinale am Freitag am Wiener Viktor-Adler-Markt sind diese Woche ausschließlich TV-Termine angesagt (am Samstag tritt er dann noch in Krems und Strasshof an der Nordbahn auf). Allerdings trägt die FPÖ bei ihrer Kampagne etwas kleiner auf (siehe Kasten rechts).

Und die anderen? Ex-Krone-Kolumnist Wallentin verschenkte am Sonntag me­dienwirksam vier Tonnen Brennholz an Fans. Und Bierparteichef Dominik Wlazny vulgo Marco Piogi wagt sich zum Abschluss seiner Kampagne sogar auf den Wiener Stephansplatz …