Miese Grünen-Attacke gegen Marco Pogo

Die Nerven liegen blank bei denen Grünen: Eine neue Umfrage sieht Amtsinhaber Alexander Van der Bellen wieder unter die bereits sicher geglaubte 50-Prozent-Marke rutschen. Eine Stichwahl scheint somit einen Tag vor der Bundespräsidenten-Wahl wieder wahrscheinlich.

In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "INSA" für den "exxpress" kommt Van der Bellen nur mehr 48,5 % der Stimmen, die letzten Umfragen vor einer Woche sahen den Amtsinhaber noch bei 56 bis 58 Prozent. Damit scheint eine Stichwahl wieder möglich.

Attacke gegen Pogo

Um dies zu verhindern, fahren die "Jungen Grünen" jetzt schwere Geschütze auf und attackieren Hofburg-Herausforderer Dominik Wlazny alias Marco Pogo frontal. “Wer mit Marco Pogo saufen geht, wacht mit Rosenkranz auf”, heißt es auf Bierdeckeln, die die Grünen in Wien verteilen. Den Sympathisanten des Bier-Partei-Gründers soll damit verklickert werden, dass sie mit der Wahl Pogos allein Van der Bellen schwächen und damit den FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz in eine Stichwahl bringen. Die Angst vor dem Musiker scheint im grünen Lager in jedem Fall groß zu sein, denn Wlazny könnte van der Bellen am morgigen Wahltag wichtige Stimmen kosten.

Wlazny reagiert auf Twitter

Der Hofburg-Kandidat zeigt sich ob der Dirty-Campaigning-Aktion der Grünen verärgert und äußert auf Twitter seinen Unmut: “Sehr geehrter Herr Van der Bellen, mich würde echt interessieren, was Sie zur neuesten Verteil-Aktion & den Methoden Ihrer Partei sagen. Entspricht dies Ihrem Verständnis von Fairness & Anstand? Also mei’ Verständnis is ein anderes.”