So macht sich Marco Pogo in Video über VdB lustig

Dominik Wlazny aka Marco Pogo nimmt in seinem Wahlkampfvideo VdB und seine Anhänger auf die Schaufel.

"Was hat Dominik Wlazny je für uns getan?", fragen sich VdB-Anhänger im satirisch gestalteten Wahlkampfvideo, während sie planen, den Hofburg-Kandidaten in seinem Büro einzusperren, damit er dem amtierenden Bundespräsidenten keine Stimmen wegnehmen kann. Schließlich fällt den VdB-Fans doch so einiges ein, was Dominik Wlazny mit seiner Bierpartei in Wien bereits bewirkt hat: Maßnahmen zur Gewaltprävention, Proberäumlichkeiten in leerstehenden öffentlichen Gebäuden, Kulturförderungen und natürlich der Bierbrunnen. Auch ein Seitenhieb auf den Falter alias "Schmetterling", der sich aktiv im Wahlkampf einmischt, ist dabei.

Was hat Dominik Wlazny je für uns getan? pic.twitter.com/wwZXDLmfF7 — Marco Pogo (@marcopogo666) September 3, 2022

Wlaznys Wahlkampfvideo begeistert jedenfalls die Twitter-User. Der Clip, der seit Samstagabend online ist, wurde bereits 3.000 mal geliked und hundertmal geteilt.