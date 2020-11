Ibiza-Video: Aus für Fahndung nach ''Oligarchen-Nichte''

Öffentliche Fahndung nach Lockvogel in Ibiza-Video von OLG Wien eingestellt.

Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat die öffentliche Fahndung nach der angeblichen Oligarchen-Nichte in der Ibiza-Causa eingestellt. Der Lockvogel, der unter dem Namen Aljona Makarow die beiden FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in die Falle tappen ließ und so zu Fall brachte, war auf seit 27. Mai 2020 vom Bundeskriminalamt veröffentlichten Fotos und Videos zu sehen. Das OLG habe in einem Beschluss nun aber festgehalten, dass die Fahndungsmaßnahmen mit Blick auf den Tatverdacht unverhältnismäßig seien, so der Standard.

Bezüglich des Verdachts der Urkundenfälschung und der Fälschung besonders geschützter Urkunden wird gegen die Frau aber weiterhin ermittelt.